Психолог объяснил, как справляться с социофобией, которая возникла из-за COVID-19

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Сергей Ключников, психолог, директор Центра практической психологии, рассказал в интервью радио Sputnik, откуда появилась социофобия из-за COVID-19 и как с ней бороться.

Повышенное внимание к COVID-19 способствовало тому, что люди стали настороженно относиться ко всему, что может представлять потенциальную опасность здоровью или повысить риск заражения, рассказал специалист. Сейчас же ограничения становятся слабее, для многих уже завершился режим самоизоляции, а жизнь возвращается в привычное русло.

По словам Ключникова, многие начали испытывать страх, ведь видят в других людях источники болезней и инфекций. Для того чтобы справится с социофобией, нужно время, терпение и понимание того, что всем людям нужно общение, пандемия не будет вечной и идет на спад. Психолог объяснил, что нужно больше думать о позитивных моментах общения и меньше о том, что все люди несут угрозу.

Недавно президент британского Королевского колледжа психиатров Эдриан Джеймс сообщил, что пандемия коронавируса стала самой большой нагрузкой на человеческую психику со времен Второй мировой войны. По мнению эксперта, влияние COVID-19 на психику будет прослеживаться и после окончания пандемии: «Оно не прекратится, когда вирус будет под контролем и в больнице останется мало людей».