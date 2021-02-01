Мужская сборная России по водному поло проведет сбор в Казани

Мужская сборная России по водному поло проведет тренировочный сбор в Казани. Об этом сообщает пресс-служба казанского «Синтеза».

Национальная команда будет готовиться в столице Татарстана к Олимпийскому квалификационному турниру, который пройдет с 14 по 21 февраля в Роттердаме. Тренировки будут проходить на базе плавательного бассейна «Оргсинтез» с 1 по 9 февраля 2021 года.

В состав сборной вызваны сразу восемь игроков «Синтеза» — Сергей Лисунов, Никита Деревянкин, Иван Сучков, Даниил Пронин, Роман Шепелев, Игорь Бычков, Евгений Костров и Игорь Чирков.



Отметим, что в тренерский штаб сборной России входит тренер казанского «Синтеза» Марат Закиров.

Также есть вероятность, что в Казань на сборы приедет национальная команда Грузии.

Напомним, в конце февраля «Синтезу» предстоит сыграть в 1/8 финала еврокубка против московского «Динамо».