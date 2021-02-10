В Татарстане аграрии получили господдержку на 15,7 млрд рублей

Аграрии Татарстана получили господдержку на производство сельхозпродукции в объеме 15,7 млрд рублей. Об этом сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия Татарстана Марат Зяббаров.

Благодаря этому валовая выручка отрасли составила 264,3 млрд рублей с ростом на 104% к уровню прошлого года. Удельный вес отрасли составил 18% валового регионального продукта Татарстана.

Фото: Олег Тихонов (архив)

По его словам, в этом году объем господдержки составит 12,7 млрд рублей, из них 4,8 млрд — из федерального бюджета. Татарстан получает федеральную поддержку в максимальном объеме.

В 2020 году в республике на развитие сельского хозяйства выделили 14,4 млрд рублей. При этом из бюджета республики было выделено 10,5 миллиарда.