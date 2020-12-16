В ДУМ Татарстана определили даты проведения мусульманских праздников в 2021 году
Духовное управление мусульман РТ определило даты религиозных праздников в 2021 году. Об этом сообщает пресс-служба ДУМ республики.
Священный месяц Рамадан начнется 13 апреля и продлится целый месяц. Ураза-байрам будут отмечать 13 мая, Курбан-байрам — 20 июля.
В ноябре Министерство труда, занятости и соцзащиты РТ утвердило производственный календарь на 2021 год, в котором определены нерабочие праздничные дни в республике в следующем году.
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым