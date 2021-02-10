Оформите банковскую гарантию по 44 и 223-ФЗ в Банке Казани со скидкой до 40%

С Банком Казани обеспечить исполнение контракта не только просто, но и выгодно. Сейчас вы можете сэкономить 20% и даже 40% от суммы банковской комиссии по банковским гарантиям 44 и 223-ФЗ*.

Получить скидку 20% вы можете при самостоятельной подаче заявки на банковскую гарантию через портал ХОЧУКОНТРАКТ.РФ. Так вы не только сэкономите деньги, но и время! Оформление банковской гарантии полностью дистанционно и не требует от вас личного посещения банка, а через 4 часа вы уже сможете подписать свой контракт с заказчиком.

Скидку в 20% считаете недостаточной? Получите скидку 40%!

При открытии расчетного счета в Банке Казани в соответствии с нижеперечисленными условиями и дистанционном оформлении банковской гарантии по 44 и 223-ФЗ на портале ХОЧУКОНТРАКТ.РФ, ваша скидка будет равняться 40%!

Принять участие в акции при открытии расчетно-кассового обслуживания можно при условиях:

клиент открывает расчетный счет по пакету расчетно-кассового обслуживания «Комфортный» / «Мобильный бизнес» с предварительной оплатой за 6/12 месяцев при получении банковской гарантии;

в течение последних 3 месяцев на момент обращения в Банк клиент не должен иметь открытых расчетных счетов в Банке Казани.

* По условиям акции скидки предоставляются только на оформление банковских гарантий суммой до 10 млн рублей.

Более подробно с условиями акции вы можете ознакомиться на официальном сайте банка bankofkazan.ru или по бесплатному телефону 8 (800) 77-518-77. Подать заявку на оформление банковской гарантии в формате «Экспресс» вы можете на портале ХОЧУКОНТРАКТ.РФ., зарезервировать номер счета — accounts.bankofkazan.ru.

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