Родственники жителей Татарстана, перенесших инфаркт, могут пройти генетический тест

Минздрав Татарстана приглашает родственников жителей, которые перенесли инфаркт, инсульт, атеросклероз артерий головного мозга или нижних конечностей, пройти генетическое тестирование — гиперхолестеринемию.

Если в семье есть мужчина до 55 лет или женщина до 60 лет, которые перенесли какое-либо из вышеназванных заболеваний, в Татарстане они могут бесплатно пройти генетический тест.

«Это исследование проводится бесплатно по уникальной программе, которой нет нигде в России. Основная его цель — снижение смертности от болезней системы кровообращения. Семейная гиперхолестеринемия является предпосылкой развития серьезных заболеваний — таких как инфаркт, инсульт и других», — цитирует Минздрав РТ руководителя Центра липидологии ДРКБ, завкафедрой педиатрии КГМУ, профессора, доктора медицинских наук Динару Садыкову.

Фото: realnoevremya

Пройти генетическое тестирование можно до июня 2021 года в Центрах липидологии. Взрослые могут обратиться в медцентр горбольницы №7 по адресу: Декабристов, 191/93. Запись по телефону (843) 557-31-14, прием ведет руководитель Центра липидологии Зульфия Ким.

Детей можно записать по телефонам: (843) 229-54-33, 8-937-622-60-41 в консультативную поликлинику №2 ДРКБ. Там принимает руководитель Центра липидологии — Динара Садыкова.

Ране сообщалось, что в Татарстане из-за пандемии возросла смертность от инсульта и инфаркта.

Ольга Плешкова