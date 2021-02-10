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В результате ночного пожара в Нижнекамске госпитализированы два человека

09:12, 10.02.2021
В результате ночного пожара в Нижнекамске госпитализированы два человека
Фото: ГУ МЧС РФ по Татарстану

В МЧС Татарстана уточнили информацию о количестве пострадавших в ночном пожаре в Нижнекамской высотке. По данным ведомства, в больницу доставлены два человека.

В результате пожара в Нижнекамском общежитии госпитализированы 56-летний мужчина и 55-летняя женщина. У женщины диагностированы термический ожог тела 2 степени (40%) и острое отравление продуктами горения средней тяжести. Мужчина пострадал больше, у него диагноз «термический ожог тела 2 — 3 степени (50%)».

@mchs_tatarstan

Ночной пожар: нижнекамские огнеборцы с помощью высотной техники и дыхательных масок от аппаратов на сжатом воздухе спасли 14 человек, из них 7 детей

оригинальный звук — mchs_tatarstan

В причинах возгорания разбираются дознаватели Госпожнадзора. Среди причин пожара рассматривается неосторожное обращение с огнем (в т. ч. неосторожность при курении) и нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования.

Ранее сообщалось, что в Нижнекамске ночью из горящего здания общежития были спасены 14 человек, в числе которых семь детей. Пять человек успели покинуть здание до прибытия пожарных. Двое детей, просивших о помощи, были спасены с помощью автолестницы из окна четвертого этажа.

Ольга Плешкова
Общество Татарстан
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