В Нижнекамске пожарные спасли 14 человек из горящей высотки — видео

Фото: ГУ МЧС РФ по РТ

Прошедшей ночью в Нижнекамске пожарные спасли из горящей высотки 14 человек, в числе которых семь детей. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Татарстану.

Сообщение о пожаре поступило примерно в половине двенадцатого ночи. Загорелась квартира на четвертом этаже дома по улице 30 лет Победы.

Фото: ГУ МЧС РФ по РТ

Пять человек успели покинуть здание до прибытия пожарных. Дым уже начал проникать в помещения верхних этажей. С помощью автолестницы из окна четвертого этажа были спасены двое детей, просивших о помощи.



Фото: ГУ МЧС РФ по РТ

Из горящей комнаты пожарные вытащили женщину, она была передана медикам, помощь ей оказали на месте, госпитализация не потребовалась. Также с использованием маски спасаемого по лестничным маршам с 5 этажа выведены и спасены двое детей, с 7 этажа при помощи маски спасаемого — еще двое детей, трое мужчин и три женщины.



@mchs_tatarstan Ночной пожар: нижнекамские огнеборцы с помощью высотной техники и дыхательных масок от аппаратов на сжатом воздухе спасли 14 человек, из них 7 детей оригинальный звук — mchs_tatarstan

Напомним, в январе в Зеленодольске пожарные спасли из горящего многоквартирного дома 10 человек, в числе которых были двое детей.



Ольга Плешкова