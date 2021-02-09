Татарстанцы вновь начинают жаловаться на высокие платежи за ЖКХ — видео

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Татарстанцы уже начали получать платежки за коммунальные услуги. Они вновь возмущаются высокой платой за ЖКУ, сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.

Большинство казанцев имеют вопросы к правильности начисления платы за отопление. Например, Наиля Мишанина утверждает, что почти не включает батареи в квартире. Но несмотря на это, счет за «коммуналку» пришел еще выше, чем за январь.

Примерно то же самое говорит и Альбина Валиуллина: «Дома очень холодно. Мы в шерстяных носках ходим».

Пока счета за ЖКУ получили только пользователи портала госуслуг. Через неделю квитанции дойдут и до остальных казанцев.

Управляющие компании объясняют высокие платежи холодной погодой и отсутствием счетчиков.

Напомним, в начале января татарстанцы активно возмутились подскочившей платой за коммунальные услуги. В Минстрое РТ выросшие счета за тепло связали с морозами. Позже сообщили, что за январь квитанции придут еще выше.

