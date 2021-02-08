В МИД РФ удивились разности московских и европейских заявлений Борреля

В МИД России удивлены оценками верховного представителя ЕC по внешней политике и безопасности Жозепа Борреля своего визита в Москву с 4 по 6 февраля — они разнятся с заявлениями, высказанными им ранее.

«Никто его не ограничивал ни во времени, ни в формате. Возможно, по прилете в Брюссель главе евродипломатии объяснили, как нужно было расставить акценты, но тогда это лишь подтверждает, как и кем на самом деле формируется политика ЕС», — приводит ТАСС позицию ведомства.

После встречи Боррель заявил в своем блоге, что Москва не заинтересована в улучшении отношений с ЕС и что против России могут быть введены очередные санкции вокруг Алексея Навального — по механизму, предусматривающему рестрикции за нарушение прав человека.

5 февраля состоялась встреча Борреля с Лавровым. Тогда глава европейской дипломатии отметил, что был проведен открытый диалог по вопросам двусторонних отношений.

Фото: wikipedia.org / European Parliament from EU

Напомним, на пресс-конференции Жозепа Борреля с главой российского МИД Сергеем Лавровым в Москве стороны обсудили ситуацию вокруг Навального, Украину, иранскую ядерную проблему и борьбу с коронавирусом. В это же время Россия выслала трех европейских дипломатов — ФРГ, Польши и Швеции — за участие в несанкционированных акциях в поддержку оппозиционера Алексея Навального. После этого МИД ФРГ сообщил, что желает обсудить это с европейскими партнерами.

Маргарита Головатенко