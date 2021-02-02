Татарстан попал в топ-10 регионов по доле компаний-банкротов с кредиторской задолженностью

Татарстан занял седьмое место среди регионов России по доле компаний-банкротов с кредиторской задолженностью — она составляет 12,3%. Их долги перед поставщиками, подрядчиками, персоналом и бюджетами составляют 132,5 млрд рублей, сообщает РБК со ссылкой на расчеты рейтингового агентства «Национальные кредитные рейтинги» и системы скоринга контрагентов Rescore.

В целом кредиторская задолженность компаний-банкротов по итогам 2019 года составила 1,9 трлн рублей — 3,8% от совокупной кредиторской задолженности в России. Сумма невозвратных потерь реального сектора составила 1,8 трлн рублей, так как кредиторами возвращается не более 5% от сумм долга.

«Это не потери финансового сектора, не финансовый долг, а именно потери реальной экономики. Это то, что потеряли предприятия реального сектора в результате банкротства контрагентов», — отметил управляющий директор группы рейтингов органов власти НКР Андрей Пискунов.

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Число решений о банкротствах компаний в России в 2020 году сократилось на 20% — на 2 500, до 9 931 предприятия-банкрота. Причина — мораторий на банкротства по инициативе кредиторов, который действовал с апреля 2020 года по январь 2021 года. В 2019 году было принято о банкротстве 12 401 компании.