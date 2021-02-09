Татарстанский аэропорт «Бегишево» получил Национальную премию «Воздушные ворота России»
Международный аэропорт «Бегишево» имени Николая Лемаева стал обладателем VII Национальной премии «Воздушные ворота России» в номинации «Лучший аэропорт: противостояние вызовам 2020». Об этом сообщает пресс-служба Миндортранса.
Церемония награждения состоялась 9 февраля в МВЦ «Крокус Экспо» в рамках Национальной выставки и форума гражданской авиации NAIS-2021 в Москве.
Это уже второй республиканский аэропорт, получивший награду. До этого премию получил международный аэропорт «Казань» в номинации «Лучший инфраструктурный проект для развития грузовых авиаперевозок». Министр транспорта и дорожного хозяйства Фарит Ханифов отмечал, что казанский аэропорт — многофункциональный комплекс с огромным потенциалом.
Справка
Национальная премия «Воздушные ворота России» определяет самые эффективно и стабильно развивающиеся аэропорты страны и формирует их позитивный имидж и репутацию. В экспертный совет премии входят представители ведущих авиакомпаний России, руководители отраслевых ассоциаций, ведущие отраслевые журналисты и другие эксперты.
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