Международный аэропорт «Казань» получил Национальную премию «Воздушные ворота России»

Международный аэропорт «Казань» имени Габдуллы Тукая стал обладателем VII Национальной премии «Воздушные ворота России» в номинации «Лучший инфраструктурный проект для развития грузовых авиаперевозок» по итогам 2020 года. Церемония награждения прошла сегодня, 9 февраля, в Москве в рамках Национальной выставки и форума гражданской авиации NAIS 2021.



Министр транспорта и дорожного хозяйства Фарит Ханифов отметил, что казанский аэропорт — многофункциональный комплекс с огромным потенциалом:

— Предприятие проводит большую работу с отраслевыми экспертами, применяет инновационные решения с целью повышения производительности труда, располагает опытным и квалифицированным персоналом.

На прошлой неделе Международный аэропорт «Казань» разместил тендер на разработку мастер-плана развития до 2050 года. Стоимость работ равна €305 тысячам (27 928 645,32 рубля по сегодняшнему курсу).