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Международный аэропорт «Казань» получил Национальную премию «Воздушные ворота России»

13:17, 09.02.2021
Международный аэропорт «Казань» получил Национальную премию «Воздушные ворота России»

Международный аэропорт «Казань» имени Габдуллы Тукая стал обладателем VII Национальной премии «Воздушные ворота России» в номинации «Лучший инфраструктурный проект для развития грузовых авиаперевозок» по итогам 2020 года. Церемония награждения прошла сегодня, 9 февраля, в Москве в рамках Национальной выставки и форума гражданской авиации NAIS 2021.


Министр транспорта и дорожного хозяйства Фарит Ханифов отметил, что казанский аэропорт — многофункциональный комплекс с огромным потенциалом:

— Предприятие проводит большую работу с отраслевыми экспертами, применяет инновационные решения с целью повышения производительности труда, располагает опытным и квалифицированным персоналом.

На прошлой неделе Международный аэропорт «Казань» разместил тендер на разработку мастер-плана развития до 2050 года. Стоимость работ равна €305 тысячам (27 928 645,32 рубля по сегодняшнему курсу).

Справка

Национальная премия «Воздушные ворота России» определяет самые эффективно и стабильно развивающиеся аэропорты страны и формирует их позитивный имидж и репутацию. В экспертный совет премии входят представители ведущих авиакомпаний России, руководители отраслевых ассоциаций, ведущие отраслевые журналисты и другие эксперты.

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