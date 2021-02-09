Минниханов присвоил почетные звания и медали «100 лет образования ТАССР»

Фото: Максим Платонов (архив)

Президент Татарстана Рустам Минниханов присвоил почетные звания и медали «100 лет образования ТАССР» ряду республиканских деятелей. Соответствующие указы опубликованы на официальном портале правовой информации.

Так, за многолетнюю плодотворную научно-исследовательскую деятельность и значительный вклад в подготовку высококвалифицированных специалистов почетное звание «Заслуженный деятель науки РТ» присвоено:

Мире Пономаревой — главному научному сотруднику, заведующему отделом селекции озимых культур Татарского НИИ сельского хозяйства КазНЦ РАН;

Альберту Ризванову — главному научному сотруднику научно-исследовательской лаборатории «Омиксные технологии» Института фундаментальной медицины и биологии КФУ;

Валерию Соловьеву — главному научному сотруднику научно-исследовательской лаборатории «Интеллектуальные технологии управлениями текстами» Института филологии и межкультурной коммуникации КФУ;

Александру Федотову — профессору кафедры «Электрические станции» имени В.К. Шибанова КГЭУ.



За значительный вклад в подготовку высоко­квалифицированных специалистов и многолетнюю плодотворную научную деятельность медалью ордена «За заслуги перед РТ» награждены:

Айдар Калимуллин — директор Института психологии и образования КФУ;

Наиль Кашапов — директор Инженерного института КФУ.

За многолетнюю плодотворную научно-педагогическую деятельность и большой вклад в подготовку высококвалифицированных специалистов медалью РТ «За доблестный труд» награждены:

Илизар Мирсаяпов — заведующий кафедрой оснований, фундаментов, динамики сооружений и инженерной геологии КГАСУ;

Фарит Ялалов — заместитель начальника Института татарской энциклопедии и регионоведения Академии наук РТ.

За существенный вклад в укрепление социально-экономического потенциала Татарстана, заслуги в профессиональной и общественной деятельности медалью «100 лет образования ТАССР» награждены:

Игорь Антипин — главный научный сотрудник Института органической и физической химии им. А.Е. Арбузова КазНЦ РАН;

Александр Гречкин — руководитель научного направления «Постгеномная биология» Казанского института биохимии и биофизики КазНЦ РАН;

Дамир Губайдуллин — руководитель Института механики и машиностроения КазНЦ РАН;

Владимир Миронов — главный научный сотрудник Института органической и физической химии им. А.Е. Арбузова КазНЦ РАН;

Олег Синяшин — директор ФГБУН «Федеральный исследовательский центр «Казанский научный центр Российской академии наук».



За существенный вклад в укрепление социально-экономического потенциала Татарстана и многолетний плодотворный труд медалью «100 лет образования ТАССР» награждена ветеран труда Дильбяр Хисамутдинова.



За существенный вклад в укрепление социально-экономического потенциала Татарстана и высокие достижения в профессиональной деятельности медалью «100 лет образования ТАССР» награждена Нэлла Прусс — ректор университета управления «ТИСБИ».

За существенный вклад в социально-экономическое развитие Татарстана, заслуги в обеспечении общественной безопасности и укреплении законности и правопорядка медалью «100 лет образования ТАССР» награжден Марат Сайфутдинов — начальник исправительной колонии №2 УФСИН по РТ.



В декабре в Татарстане присудили государственные премии РТ в области науки и техники за 2020 год.



Татьяна Демина