«Вежливо отодвинули вертолет на социальную дистанцию»: экипаж «КАМАЗ-мастер» рассказал о нашумевшем эпизоде

Пилот татарстанской команды «КАМАЗ-мастер» Антон Шибалов рассказал об эпизоде со столкновением с вертолетом во время гонок «Дакар-2021».

— Год особенный в плане пандемии, и организаторы нам прописали санитарный регламент, в котором указано, что нужно соблюдать социальную дистанцию. Ну вот, вертолет подлетел на социальную дистанцию и мы его вежливо попросили, чуть-чуть отодвинули, — пошутил Сотников.

На самом деле мы даже не особо почувствовали. Даже не поняли, это было касание или какой-то шум от камней. Только когда приехали, увидели какое-то разрушение. Он дотронулся до пластика только лыжей, — передает слова Шибалова корреспондент «Реального времени».

Напомним, первое место в общем зачете «Дакара-2021» занял экипаж российской команды «КАМАЗ-мастер» под управлением Дмитрия Сотникова.