Татарстанец получил 6 лет условно за пьяное ДТП с погибшим

Фото: "Реальное время"

В Черемшане оглашен приговор по делу о пьяной аварии со смертельным исходом. Признавший вину 27-летний водитель получил 6 лет лишения свободы условно с испытательным сроком в 4 года.



Мать погибшего в суде просила прекратить уголовное дело или назначить подсудимому условное наказание, сообщили «Реальному времени» в прокуратуре Татарстана.

Согласно приговору, утром 20 сентября 2020 года подсудимый управлял автомобилем в нетрезвом состоянии и на 9-м километре автомобильной дороги Кузайкино — Нурлат — Светлогорск, вблизи поселка Светлогорск Черемшанского района, вылетел на полосу встречного движения, а затем опрокинул машину в кювет. Его пассажир от полученных травм скончался на месте происшествия.

В качестве дополнительного наказания виновника аварии лишили водительских прав на 3 года. Приговор в законную силу не вступил.