Аэропорт Казани «заминировал» любитель криптовалюты

Фото: realnoevremya

В субботу неизвестный «телефонный террорист» угрожал взорвать самолет и здание аэропорта Казани, если ему на криптокошелек не переведут два миллиона.

Как сообщает Mash_Iptash, на почту аэропорта пришло сообщение о заложенных 23 бомбах в здании аэропорта, а также в самолете до Кемерово. В качестве условия спасения жизней неизвестный попросил написать ему на страницу во «ВКонтакте» под именем Ахмед Винницкий, откуда он скинет номер криптокошелька. Пополнить его, согласно условиям, необходимо было на два миллиона.

Фото: realnoevremya

В полиции заведено дело о «ложном сообщении об акте терроризма».

«Реальное время» направило запрос в пресс-службу аэропорта с просьбой прокомментировать инцидент.

Ложные сообщения о минировании возникают время от времени. Последняя волна ложных «минирований» прошла в России в августе 2020 года. Как правило, анонимы отправляют электронные письма с информацией об угрозах взрывов в судах, школах, торговых центрах, больницах, вузах, аэропортах. В марте 2020 года начали поступать сообщения о минировании взлетевших самолетов. ФСБ отчитывалась о блокировке пяти зарубежных ресурсов, с которых поступали угрозы.



Ольга Плешкова