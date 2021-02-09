Аэропорт Казани «заминировал» любитель криптовалюты
В субботу неизвестный «телефонный террорист» угрожал взорвать самолет и здание аэропорта Казани, если ему на криптокошелек не переведут два миллиона.
Как сообщает Mash_Iptash, на почту аэропорта пришло сообщение о заложенных 23 бомбах в здании аэропорта, а также в самолете до Кемерово. В качестве условия спасения жизней неизвестный попросил написать ему на страницу во «ВКонтакте» под именем Ахмед Винницкий, откуда он скинет номер криптокошелька. Пополнить его, согласно условиям, необходимо было на два миллиона.
В полиции заведено дело о «ложном сообщении об акте терроризма».
«Реальное время» направило запрос в пресс-службу аэропорта с просьбой прокомментировать инцидент.
Ложные сообщения о минировании возникают время от времени. Последняя волна ложных «минирований» прошла в России в августе 2020 года. Как правило, анонимы отправляют электронные письма с информацией об угрозах взрывов в судах, школах, торговых центрах, больницах, вузах, аэропортах. В марте 2020 года начали поступать сообщения о минировании взлетевших самолетов. ФСБ отчитывалась о блокировке пяти зарубежных ресурсов, с которых поступали угрозы.
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