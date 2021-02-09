Дехтярев: «Пробиться Амирову в состав «Торонто» будет очень трудно»

Комментатор НХЛ на «Яндексе» и главред нового телеканала NHL Владимир Дехтярев в авторской колонке в «Реальном времени» высказался о шансах нападающего «Салавата Юлаева» Родиона Амирова в Северной Америке.

Форвард уфимцев намерен уехать в НХЛ по окончании нынешнего сезона. В Северной Америке права на хоккеиста принадлежат клубу «Торонто Мэйпл Ливз».

«Родион Амиров отлично разыгрался в КХЛ. «Торонто» его очень ждет. В том числе и потому, что эта команда стала заложником потолка зарплат. И поэтому у него могут возникнуть некоторые трудности. Его небольшой контракт — это очень хорошее подспорье для канадской команды. Плюс «Торонто» — это очень играющая команда.

Шансы у него хорошие, но пробиться в состав именно сейчас ему будет очень трудно. Там сейчас так много перспективных и хороших игроков, пробиться пока будет сложно. Но все зависит от самого Амирова», — считает Дехтярев.

Владимир Дехтярев. Фото: eurosport.ru

В текущем сезоне Амиров выступает в КХЛ за «Салават Юлаев». В регулярном чемпионате 19-летний форвард сыграл 34 матча, в которых отметился 12 (8+4) набранными очками.

Подробнее рассуждения известного комментатора о других российских хоккеистах, играющих в нынешнем сезоне в НХЛ, читайте в материале «Реального времени».