В Германии начали подготовку к строительству синтетического авиатоплива

Фото: Максим Платонов (архив)

Германский аэрокосмический центр (DLR) начал проектировать завод, который будет производить синтетическое авиационное топливо. Его предполагается синтезировать из диоксида углерода.

По плану предприятие должно выпускать 10 тысяч тонн синтетического топлива в год, пишет Aviation Week.

Фото: Максим Платонов (архив)

В проекте завода по производству синтетического топлива, помимо DLR, участвуют Гамбургский технический университет и строительная компания John Brown Voest. Работы ведутся в рамках международного плана по снижению вредных выбросов авиацией к 2030 году.

Инженеры предполагают получать углекислый газ из атмосферы, а водород — из воды.

Новый вид топлива должен положительно сказаться на экологии, поскольку летающие на нем самолеты не будут влиять на баланс углекислого газа в атмосфере. Сегодня ученых и активистов очень тревожит углеродный след, оставляемый именно авиатранспортом.