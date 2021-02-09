Кабмин Татарстана утвердил концепцию развития потребкооперации в республике

Правительство Татарстана утвердило концепцию развития потребительской кооперации в РТ на 2021—2025 годы. До 1 марта должен быть разработан план мероприятий по этой концепции.

Постановление кабмина подписал 6 февраля премьер-министр республики Алексей Песошин.

Согласно документу, основными целями концепции являются увеличение объемов заготовок, производства и реализации сельскохозяйственной продукции. А также повышение качества жизни на селе.

Фото: Ринат Назметдинов (архив)

Для этого требуется активизировать участие пайщиков в деятельности потребительских кооперативов. Основными проблемами документ называет высокие издержки на содержание магазинов в сельских населенных пунктах, большие расстояния до мест оптовых закупок, недостаток кадров и прочее.

Напомним, еще в конце 2019 года в Казани открылся Ресурсный центр развития кооперации. Он взял на себя работу по подготовке кадров для сельхозкооперативов.

