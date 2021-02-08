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Биткоин в очередной раз пробил исторический максимум

16:18, 08.02.2021
Биткоин в очередной раз пробил исторический максимум
Фото: pxabay.com

Биткоин в ходе торговой сессии сегодня превысил $43 тыс. Об этом свидетельствуют данные портала CoinDesk на 15.59 мск.

Это новый исторический максимум стоимости криптовалюты.

Скриншот coindesk.com

Биткоин быстрыми темпами дорожает с конца октября 2020 года. 31 декабря его стоимость достигла $28 930, хотя до октября не поднималась выше $12 326. В начале января 2021 года стоимость биткоина превысила $41 тыс., однако потом он рухнул почти на $10 тысяч.

Экономика
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