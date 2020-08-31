«Адмирал» вернется в КХЛ в сезоне-2021/22
Хоккейный клуб «Адмирал» на своем официальном сайте анонсировал возвращение команды в число участников Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) в сезоне-2021/22.
Принципиальная договоренность была достигнута на встрече в Москве губернатора Приморского края Олега Кожемяко с председателем совета директоров Континентальной хоккейной лиги Геннадием Тимченко.
Спонсоры «Адмирала» уже подтвердили свое согласие на финансирование команды. В ближайшее время клуб приступит к формированию тренерского штаба и подбору необходимых хоккеистов.
Напомним, по окончании прошлого сезона КХЛ «Адмирал» заявил о снятии команды со следующего розыгрыша турнира из-за проблем с финансированием, возникших во время пандемии коронавируса.СпортХоккей
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