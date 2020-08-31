«Адмирал» вернется в КХЛ в сезоне-2021/22

Хоккейный клуб «Адмирал» на своем официальном сайте анонсировал возвращение команды в число участников Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) в сезоне-2021/22.

Принципиальная договоренность была достигнута на встрече в Москве губернатора Приморского края Олега Кожемяко с председателем совета директоров Континентальной хоккейной лиги Геннадием Тимченко.

Спонсоры «Адмирала» уже подтвердили свое согласие на финансирование команды. В ближайшее время клуб приступит к формированию тренерского штаба и подбору необходимых хоккеистов.

Напомним, по окончании прошлого сезона КХЛ «Адмирал» заявил о снятии команды со следующего розыгрыша турнира из-за проблем с финансированием, возникших во время пандемии коронавируса.