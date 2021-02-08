В 2020 году в Казани капитально отремонтировали все крупные культурные центры

Фото: Максим Платонов

В 2020 году в Казани полностью завершили программу капитального ремонта всех шести крупных культурных центров. Все они на сегодняшний работают, в них проводятся мероприятия и кружки, сообщил сегодня на «деловом понедельнике» в мэрии города начальник Управления культуры Азат Абзалов.



Так, в прошлом году капремонт провели в культурном центре «Залесный» и доме культуры «Полимер». Программа также затронула КЦ «Сайдаш» в Советском районе Казани, ДК им. Саид-Галиева в Дербышках и ДК железнодорожников в поселке Юдино.

Также в конце прошлого года в столице Татарстана открылся культурный центр «Чулпан», который стал базовой концертной площадкой для Казанской городской филармонии и ансамбля танца «Казань».

Отремонтированный в Казани КЦ «Московский» в 2020 году стал победителем конкурса Минкультуры РФ «Дом культуры. Новый формат».

Фото: Максим Платонов (архив)

В мэрии отметили, что за 5 лет совокупный объем финансовых средств, направленных на ремонт и строительство культурных центров Казани, составил 3 млрд рублей.

Отмечается, что после капитального ремонта в учреждениях на 74% выросло количество клубных формирований и почти в два раза выросло число участников.

Напомним, культурный центр «Чулпан» открылся в Казани в конце декабря на проспекте Победы после масштабной реконструкции.