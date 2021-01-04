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В Казани задержали уроженца Оренбургской области, осужденного в Марий Эл за грабеж

16:45, 04.01.2021
В Казани задержали уроженца Оренбургской области, осужденного в Марий Эл за грабеж
Фото: Максим Платонов

В Вахитовском районе Казани 3 января задержали 23-летнего уроженца Оренбургской области, находящего в федеральном розыске. Мужчина скрывался от наказания, назначенного судом в Марий Эл за грабеж (статья 161 УК РФ).

Сотрудники Росгвардии заметили гражданина, похожего на описание в ориентировке, в районе улицы Девятаева. Они задержали мужчину и доставили в полицию для передачи управлению ФСИН РФ по Марий Эл, сообщает пресс-служба управления Росгвардии по РТ.

Фото: Максим Платонов (архив)

В ноябре 2020 года в Казани сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии задержали женщину-неплательщицу алиментов и мужчину, осужденного за кражу, которые находились в федеральном розыске.

Татьяна Демина
Происшествия Татарстан
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