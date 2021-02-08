Счетная палата Татарстана: «Таттелеком» продал иномарку за 1 тысячу рублей

Счетная палата Татарстана провела проверку ПАО «Таттелеком» за неполные три последних года. Аудиторов насторожило, что в отдельных случаях цена реализации имущества компании оказалась заметно ниже рыночной и указывала на возможные коррупционные проявления. Так, в 2018 году реализовано 52 автомобиля, в следующем — 6. При этом независимая оценка проведена лишь по двум. Например, автомобиль BMW X5 XDRIVE (2009 года выпуска) был продан в 2018 году за 384 тыс. рублей, хотя, по данным известного интернет-сайта, цены на аналогичные автомобили начинались от 750 тыс. рублей. А автомобиль другой компании KIA Spectra балансовой стоимостью 329 тыс. рублей реализован за 1 тыс. рублей.

Проверяющие выяснили, что у «Таттелекома» общая сумма вложений в финансовые активы с высоким риском невозврата составляет 172,4 млн рублей. Это, например, депозиты в «Татфондбанке» на общую сумму более 30,5 млн, числящиеся в активах компании, или долги предприятий, находящихся в стадии ликвидации и уже ликвидированных. За ЗАО «Элемте» с 2008 года по выданному ему займу числится задолженность в размере 108 млн рублей, хотя компания ликвидирована еще в 2012 году. В декабре 2020 года эта задолженность была списана из-за невозможности ее истребования в судебном порядке. Задолженность ООО «Камател К» на общую сумму 15,6 млн рублей возникла в 2011—2013 годы. Единственный учредитель фирмы — «Таттелеком», советом директоров которого принято решение о ее ликвидации.

— Большая часть установленных нарушений относится к периоду до мая 2019 года, то есть до моего назначения. Набрали совершенно новую команду, а весь прежний менеджмент, имевший отношение к продаже имущества, был уволен. Доставшиеся нам огромные долги в 3 млрд рублей мы не просто ликвидировали, но и вышли в плюс. А кредит на 200 миллионов, оформленный как долгосрочный, оказался краткосрочным — его быстро погасили, — заявил генеральный директор ПАО «Таттелеком» Айрат Нурутдинов на коллегии Счетной палаты Татарстана.