10 врачей Татарстана стали лауреатами премии «Хороший доктор» медицинского онлайн-сервиса СберЗдоровье

По итогам 2020 года на основе отзывов пациентов на сайте и их пользовательских оценок на медицинской онлайн-платформе СберЗдоровье (входит в экосистему Сбера, 18+), 10 врачей Татарстана стали лауреатами премии «Хороший доктор». Всего в России лауреатами премии стали почти 350 врачей из разных регионов России, 68 из которых оказывают телемедицинские консультации.

Лауреатами премии «Хороший доктор» в 2020 году в Республике Татарстан стали следующие врачи:



ФИО СПЕЦИАЛЬНОСТЬ Биккинина Люция Галифовна Венеролог Валитов Искандер Александрович Ортопед Долгополов Алексей Сергеевич Ортопед Дружков Олег Борисович Маммолог Дун Александр Ефимович Невролог Ершова Ирина Андреевна Гинеколог Идзиева Нурият Магомедалиевна Гинеколог Латыпова Регина Дамировна Стоматолог Назирова Гузель Равилевна Лор (отоларинголог) Хасанова Милауша Илдусовна Венеролог

В этом году лауреатами премии стали специалисты из 18 регионов страны. Наибольшее число победителей работает в Екатеринбурге (19), Новосибирске (15), Воронеже (13), Самаре (13) и Краснодарском крае (12).



«Этой премией мы традиционно выражаем нашу благодарность врачам. В этом году на медицину легла колоссальная нагрузка из-за пандемии, но даже в такой ситуации доктора не только подтверждали свой профессионализм, но и демонстрировали высокий уровень вовлеченности и желания помочь пациентам, подойти индивидуально к решению вопроса каждого человека, который приходил на прием. Мы надеемся, что этот настрой сохранится и в 2021 году, и число победителей премии в республике будет только расти», — отметил генеральный директор СберЗдоровья Анатолий Зингер.

Платформа СберЗдоровье позволяет как записаться к врачу на очный прием, при возможности вызвать его на дом, так и провести телемедицинскую консультацию с врачом из любого региона России. Всего платформа объединяет свыше 200 000 врачей.

Материал подготовлен совместно с пресс-службой ПАО «Сбербанк»