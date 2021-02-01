Мэр Набережных Челнов предложил убирать эвакуаторами машины, которые мешают уборке снега

Мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев предложил убирать эвакуаторами припаркованные автомобили, которые мешают уборке снега с городских улиц. Он отметил, что владельцы машин оставляют транспорт на дорогах несмотря на предупреждающие знаки.

«Мы можем вычистить — людей и техники хватает, но пока не хватает уровня самодисциплины по отношении друг к другу. Как можно вычистить качественно, если там транспорт сутками стоит. И видно, что пользуются», — обратил внимание на ситуацию по уборке дорог в Челнах Магдеев.

По его словам, сначала необходимо обратиться к автомобилистам. Однако Магдеев отметил, что у них низкий уровень «исполнительской дисциплины» и они не всегда реагируют на объявления, которые предупреждают о необходимости освободить дороги для очистки.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

По данным замруководителя исполкома автограда Ильи Зуева, в Челнах работа коммунальных служб ведется в усиленном режиме: ночью на уборку городских дорог выходят более 60 единиц техники, днем — около 110, сообщают «Вести КАМАЗа».

В январе Магдеев поручил применять меры административного воздействия к управляющим компаниям Набережных Челнов, которые не справляются с выполнением плана уборки снега.



Татьяна Демина