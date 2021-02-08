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Помощником мэра Казани по межмуниципальному сотрудничеству стал глава Управления делами исполкома

10:59, 08.02.2021
Помощником мэра Казани по межмуниципальному сотрудничеству стал глава Управления делами исполкома
Фото: kzn.ru (Салахов - слева)

Марат Салахов назначен помощником мэра по межмуниципальному сотрудничеству и взаимодействию с органами федеральной власти. Об этом объявил мэр города Ильсур Метшин во время «делового понедельника».

Ранее, с апреля 2011 года, Салахов возглавлял Управление делами исполкома.

Его место занял Радик Аглямов, уточнили в пресс-службе мэрии. До этого он работал начальником отдела по обеспечению деятельности исполкома.

ОбществоВласть Татарстан
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