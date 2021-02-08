В Сети появился трейлер сериала про «КАМАЗ-мастер»
На официальном сайте телеканала «Премьер» вышел трейлер сериала «Мастер», посвященного гоночной команде «КАМАЗ-мастер».
На опубликованном видео показаны кадры с подготовки грузовиков, повседневной жизни пилотов и решающей гонки.
«Вдохновлено легендарной командой», — выходит надпись в начале ролика.
Напомним, на прошлой неделе в Москве состоялся предпремьерный показ первой серии сериала «Мастер», сюжет которого построен вокруг гоночной команды «КАМАЗ-мастер».
Работа над проектом от идеи до полной реализации длилась более 6 лет. Съемки вела компания Федора Бондарчука на территории России и Казахстана.СпортОбщество
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