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В Сети появился трейлер сериала про «КАМАЗ-мастер»

10:20, 08.02.2021
В Сети появился трейлер сериала про «КАМАЗ-мастер»
Фото: vk.com/rallykm

На официальном сайте телеканала «Премьер» вышел трейлер сериала «Мастер», посвященного гоночной команде «КАМАЗ-мастер».

На опубликованном видео показаны кадры с подготовки грузовиков, повседневной жизни пилотов и решающей гонки.

«Вдохновлено легендарной командой», — выходит надпись в начале ролика.

Фото: vk.com/rallykm

Напомним, на прошлой неделе в Москве состоялся предпремьерный показ первой серии сериала «Мастер», сюжет которого построен вокруг гоночной команды «КАМАЗ-мастер».

Работа над проектом от идеи до полной реализации длилась более 6 лет. Съемки вела компания Федора Бондарчука на территории России и Казахстана.

СпортОбщество
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