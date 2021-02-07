В Казани выставлена на продажу арабская книга за 10 млн рублей

Фото: Максим Платонов (архив)

В Казани на продажу выставлена старинная книга на арабском языке. Владелец хочет получить за книгу 10 млн рублей.

Особых подробностей о книге не сообщается, кроме очевидных вещей: написана на арабском языке, на обложке сохранилась позолота.

Кроме того, на сайте бесплатных объявлений предлагаются еще одна книга на арабском языке за 5 млн рублей и библия за 4 млн рублей.

Напомним, в 2017 году казанский букинист Тахир Тайсин рассказывал о состоянии рынка букинистики в РТ. Он говорил, что самый дорогой в его коллекции экземпляр — это журнал «Сатирикон», годовую подшивку которого можно купить за 30 тысяч рублей.