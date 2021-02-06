Здунов назначил еще двоих чиновников из Татарстана во властные структуры Мордовии
Врио главы Мордовии Артем Здунов пополнил свою команду еще двумя чиновниками из Татарстана. На пост исполняющего обязанности министра экономики РМ назначен Алексей Грибанов.
На должность замруководителя администрации главы Мордовии Ленар Сабиров, сказано в сообщении на сайте правительства республики.
Напомним, что на пост первого заместителя руководителя администрации главы Мордовии Здунов уже назначил Булата Хайрутдинова. Вице-премьером республики стала Наталья Таркаева.
Стоит отметить, что кресло министра экономики РМ освободилось после того, как Артем Здунов отправил в отставку Владимира Мазова.ОбществоВласть Татарстан
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