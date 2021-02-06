Борьба и подготовка к «Созвездию-Йолдызлык»: новые посты глав районов Татарстана в «Инстаграме» 6 февраля

Соревнования по татаро-башкирской борьбе корэш прошли в Арском районе. Роликом со зрительного места поделился глава района Ильшат Нуриев.

В Апастовском районе уже готовятся к новому сезону фестиваля «Созвездие-Йолдызлык». Проведение зонального этапа обсудили глава района Равиль Хисамутдинов и генпродюсер фестиваля Дмитрий Туманов.

Глава Бавлинского района Рамиль Гатиятуллин встретился со вдовой татарского поэта и писателя Фаниса Яруллина. Они поговорили с Нурсией-апой и «поделились своими мыслями». Отрывок беседы чиновник выложил в Instagram.

Мы уже не раз отмечали особое внимание главы Кайбицкого района Альберта Рахматуллина к молодежи. На этот раз он встретился со студентами из района и старшими школьниками. Чиновник подчеркнул, что в руках молодежи будущее всего района.

Евгений Калашников