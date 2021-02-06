«Конкурсник» готовит к торгам очередную порцию «земельного банка» ТФБ

Конкурсный управляющий «Земельной корпорации «Лидер» назначил начальную цену для четырех лотов включающих в себя земельные участки в разных районах РТ. Их начальная цена в сумме составит 424,3 млн рублей.

Всего на продажу планируется выставить 149 участков из Апастовского, Пестречинского, Буинского и Кайбицкого районов, следует из сообщений, опубликованных в реестре сведений о банкротстве.

В марте 2020 года «Реальное время» писало, что ЗК «Лидер» основана экс-главой «Татфондбанка» Робертом Мусиным и его бывшим партнером Ринатом Губайдуллиным. Тогда выставлялись 70 участков стоимостью 1,2 млрд рублей.

