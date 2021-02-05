На ТНВ запускают программу «Уроки истории» — видео

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На ТНВ запускают еженедельную телепрограмму на русском языке «Уроки истории». Это цикл лекций, посвященных этническому составу народов республики, языковому и культурному богатству региона. Послушать их смогут все желающие, сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.



После каждой лекции слушатели могут задать вопросы лектору. Пока «Уроки истории» идут в строго хронологическом порядке. Позже программа будет строиться исходя из интересующих ее зрителей тем.

В дальнейшем также планируется запустить аналог программы на татарском языке, а сам проект превратить в серию документальных фильмов, визуализирующих историю Татарстана.

Ведет программу «Уроки истории» профессор, доктор исторических наук, заведующий кафедрой исторического и обществоведческого образования Института международных отношений КФУ Раиль Фахрутдинов.

Татьяна Демина