В Челнах сотрудница отделения РЦМП, уволенная за очередь, добилась восстановления на работе

В Набережных Челнах заведующая отделением Республиканского центра материальной помощи, уволенная за очередь, добилась восстановления на работе. Суд признал ее увольнение незаконным.

Руководство РЦМП посчитало, что сотрудница, проработавшая на своей должности 14 лет, не провела в достаточной мере предварительную разъяснительную работу с гражданами об отсутствии необходимости посещать учреждение лично. Якобы из-за этого возле отделения 16 сентября прошлого года образовалась очередь из 20 человек.

С 2012 года с 16 по 18 сентября в отделении РЦМП наблюдается большое скопление граждан, пришедших на перерегистрацию заявлений по отдельно взятым мерам соцподдержки, сообщает пресс-служба Набережночелнинского городского суда. В 2020 году они не должны были посещать учреждение, так как предоставление субсидий продлевалось автоматические на 6 месяцев в беззаявительном порядке.

Уволенная в суде заявила, что проинформировала граждан об этом в соцсетях, по телевидению и через объявления, размещенные на входной группе отделения РЦМП и на стендах внутри помещения, и представила соответствующие доказательства.

Работодатель в суде не смог назвать конкретные обстоятельства, которые послужили поводом для увольнения сотрудницы отделения РЦМП. Ответчик также не объяснил, в чем выразилась недостаточная предварительная разъяснительная работа уволенной.

Фото: realnoevremya.ru

Женщину восстановили на работе. Суд также взыскал в ее пользу средний заработок за время вынужденного прогула и компенсацию морального вреда в размере 10 тыс. рублей.

В прошлом году в Набережных Челнах суд восстановил на работе незаконно уволенного учителя средней школы №24: в период дистанционного обучения она якобы прогуляла урок.



Татьяна Демина