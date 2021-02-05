Прокуратура Бугульмы выявила ненадлежащую уборку улиц от снега и наледи

Прокуратура Бугульмы и подразделение ГИБДД ОМВД России по Бугульминскому району РТ при проверке соблюдения требований законодательства по обеспечению безопасности дорожного движения выявили нарушения в уборке улиц города от снега и наледи.

Сотрудники ведомств установили, что в Бугульме создается реальная угроза безопасности дорожного движения из-за образования на дорогах колейности и снежных накатов. Из-за неубранного снега сузилась проезжая часть, что снизило пропускную возможность магистральных улиц города, сообщает пресс-служба прокураты Татарстана.

По муниципальному контракту уборку улиц от снега осуществляет компания «Бугульма-Сервис». В связи с ненадлежащим исполнением обязанностей, директору организации прокуратура города внесла представление об устранении выявленных нарушений.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Отметим, в Казани прокуратура внесла представление в адрес руководителя исполкома города по вопросу значительного количества снега и образования гололедицы. После его рассмотрения 4 февраля было принято решение усилить в столице Татарстана мероприятия по уборке снега с увеличением числа техники и ручной рабочей силы.



Татьяна Демина