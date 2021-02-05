На установке нефтезавода в Уфе произошел пожар

На Уфимском нефтеперерабатывающем заводе произошел пожар. По предварительным данным, причиной возгорания стала разгерметизация трубопровода диаметром 350 мм на одной из установок, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Башкирии.

Сообщение о горении поступило сегодня в 23:10 (по Башкирии). В 00:17 пожар был локализован, открытое горение ликвидировано.

В тушении пожара принимали участие 24 человека и семь единиц техники. Были задействованы три лафетных ствола и три ствола для создания воздушно-пенной подушки.

Фото: 02.mchs.gov.ru

Силы и средства спасателей работали по второму рангу пожара. Сообщается, что в результате происшествия на нефтеперерабатывающем заводе в Уфе никто не пострадал.

Напомним, в конце января на заводе «Уфаоргсинтез» в Уфе произошел пожар: горели две емкости с синтетическим спиртом. Жертвой происшествия стал мужчина 1970 года рождения. К тушению пожара на предприятии привлекли более 120 спасателей. Пожару был присвоен четвертый уровень сложности. На месте работали лаборатория для мониторинга ПДК вредных веществ в окружающем воздухе.