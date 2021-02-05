Умер актер Кристофер Пламмер
Умер канадский актер театра, кино и телевидения Кристофер Пламмер. Ему был 91 год.
Он умер в своем доме в Коннектикуте, сообщил портал Deadline.
Пламмер сыграл роли в таких фильмах, как «Звуки музыки», «Игры разума», «Сокровище нации», «Девушка с татуировкой дракона», «Все деньги мира» и многих других.
Пламмер является двукратным лауреатом премий «Эмми» (1977, 1994) и «Тони» (1974, 1997), лауреат премии Гильдии киноактеров США (2012), премий «Оскар» (2012), BAFTA (2012), «Золотой глобус» (2012) и «Независимый дух» (2012).
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым