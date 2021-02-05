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Умер актер Кристофер Пламмер

21:30, 05.02.2021
Умер актер Кристофер Пламмер
Фото: ru.wikipedia.org/MiamiFilmFestival

Умер канадский актер театра, кино и телевидения Кристофер Пламмер. Ему был 91 год.

Он умер в своем доме в Коннектикуте, сообщил портал Deadline.

Пламмер сыграл роли в таких фильмах, как «Звуки музыки», «Игры разума», «Сокровище нации», «Девушка с татуировкой дракона», «Все деньги мира» и многих других.

Пламмер является двукратным лауреатом премий «Эмми» (1977, 1994) и «Тони» (1974, 1997), лауреат премии Гильдии киноактеров США (2012), премий «Оскар» (2012), BAFTA (2012), «Золотой глобус» (2012) и «Независимый дух» (2012).

Татьяна Демина
Происшествия
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