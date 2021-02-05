ГИБДД Казани напомнила водителям о возможности оформить ДТП без участия своих сотрудников

Фото: Максим Платонов

Госавтоинспекция Казани напомнила водителям о возможности оформить ДТП без участия сотрудников ГИБДД, даже в случае если они стали участниками дорожного ЧП с небольшим материальным ущербом. Об этом сообщили в ОГИБДД УМВД России по Казани.

В соответствии с пунктом 2.6.1 ПДД РФ, если в результате ДТП вред причинен только имуществу, водитель, причастный к нему, обязан освободить проезжую часть, предварительно зафиксировав на фото или видео положение машин по отношению друг к другу и объектам дорожной инфраструктуры, следы и предметы, относящиеся к происшествию, а также повреждения транспорта.

«Водители, причастные к такому дорожно-транспортному происшествию, не обязаны сообщать о случившемся в полицию и могут оставить место дорожно-транспортного происшествия, если в соответствии с законодательством об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств оформление документов о дорожно-транспортном происшествии может осуществляться без участия уполномоченных на то сотрудников полиции», — привели в ОГИБДД выдержку из ПДД, отметив, что оформление без сотрудников ведомства позволяет значительно сэкономить время и снижает вероятность возникновения пробок.

Материалы по факту ДТП в Казани можно оформить по следующим адресам:

— в здании дома №194 по улице Проспект Победы, в период времени с 8.00 до 20.00;

— в здании дома №48 по улице Сибирский тракт, в круглосуточном режиме.

На оформление материала оба участника должны прибыть одновременно.

Фото: Дарья Пинегина

Также самостоятельно, в отсутствие сотрудников Госавтоинспекции, участники ДТП могут оформить документы для страховой компании по «европротоколу», в случае если в результате аварии столкнулись две машины, у каждого из водителей имеется действующий полис ОСАГО, а ущерб не превышает 400 тыс. рублей.

Ранее Госавтоинспекция Казани напомнила местным жителям о наказании за уклонение от уплаты штрафов за нарушение ПДД. По решению суда сумма наложенного административного штрафа может увеличиться вдвое, по отношению к нарушителю также могут применить арест до 15 суток.