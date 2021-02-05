В Татарстане из горла пациентки врачи успели вытащить зажим для пакета

В Нижнекамске врач-отоларинголог вытащил из горла пациентки пластмассовый зажим для хлеба. О необычном случае рассказали в Минздраве Татарстана.

67-летняя пациентка обратилась в поликлинику №2 с жалобами, что уже сутки не может глотать. Врач осмотрел ее и обнаружил глубоко в гортани некий белый предмет. Медики осторожно извлекали инородное тело около 30 минут, так как предмет мог провалиться глубоко в гортань в любой момент, тогда женщина просто задохнулась бы.

В итоге врач его вытащил — это оказался пластиковый зажим для пакета с хлебом.

Фото: minzdrav.tatarstan.ru

Повреждения дыхательных путей врачи не выявили, поэтому дальнейшего лечения пациентке не понадобилось. После чудесного спасения женщину благополучно выписали домой.

Ранее врачи РКБ Татарстана провели успешную операцию на кишечнике 35-летней женщине из Менделеевска. Теперь ей не угрожает рак кишечника, от которого умерли ее родственники. Хирурги прооперировали ее и отправили полипы на гистологию. Не так давно результаты гистологии показали, что рака нет, а полипы в кишечнике не успели перерасти в злокачественную опухоль. Женщина вовремя обратилась к врачам.



Ольга Плешкова