Татарстанские врачи успели вылечить от рака 35-летнюю женщину — вся ее семья умерла от этой болезни

Врачи РКБ Татарстана провели успешную операцию на кишечник 35-летней женщине. Теперь ей не угрожает рак кишечника, от которого умерли ее родственники. Об этом сообщает пресс-служба медучреждения в своем Instagram.

Женщине было 9 лет, когда от болезни скончалась ее мама. Ее дедушка умер от того же заболевания, когда ее маме было 10 лет.



В 26 лет диагноз «рак кишечника и полипоз» поставили родному брату. Молодой человек отказался от операции. Он испугался, что всю жизнь придётся ходить со стомой, и никому не будет нужен. Парень прибегнул к альтернативным методам лечения — травам, отварам, лекарям. В 2018 году он ушел из жизни.



Тревогу забили родственники женщины. У нее уже были муж и двое детей. Родные посоветовали пройти обследование.

Женщина пошла на приём к врачу у себя в Менделеевске. Анализы и обследования показали, что у нее полипоз и ей нужна операция.



Врачи должны были удалить кишечник, а значит на какое-то время вывести стому. Узнать о том, трансформировались ли полипы в рак, Ирине предстояло узнать только после большой операции и гистологии кишечника.



Из Менделеевска ее направили в отделение хирургии №2 Республиканской клинической больницы Татарстана. Операция шла менее трёх часов и прошла успешно. Хирурги убрали кишечник и отправили полипы на гистологию. Стому выводить не потребовалось, поэтому уже через неделю женщину выписали.



Не так давно результаты гистологии показали, что рака нет, а полипы в кишечнике не успели перерасти в злокачественную опухоль. Женщина вовремя обратилась к врачам.

Не так давно врачи РКБ Татарстана спасли жизнь 43-летней женщине, заболевшей тяжелой формой коронавируса во время второй беременности.

