Ремонтом здания Госсовета на 115 млн рублей займется недавно сменивший владельца «бенефициар пандемии»

Фото: Максим Платонов

Ремонт на 100 млн рублей



Главное инвестиционно-строительное управление Татарстана (ГИСУ РТ) определило победителя тендера на ремонт здания Госсовета республики. Работы на 115 млн рублей выполнит татарстанское ООО «СК «Алтын Групп».

За указанную сумму подрядчик должен будет провести ремонт кровли, отремонтировать системы отопления, вентиляцию, водопровод и канализацию, а также провести отделку в санузлах и на лестничных пролетах — последние, как рассказали «Реальному времени» в пресс-службе Госсовета, не меняли еще с советских времен. Судя по документации тендера, работы будут идти в течение всего года (так, чтобы не повлиять на работы республиканского парламента) и завершатся лишь к концу следующего декабря.

Ремонтные работы в здании Госсовета проводятся регулярно, но в ощутимо меньших масштабах. Так, в марте 2020-го аппарат Госсовета выделял 6,4 млн рублей на ремонт служебных помещений, а в октябре выделялось еще 7,2 млн рублей по линии Главстроя Татарстана на обновление фасада здания.

Бенефициар пандемии

Стройкомпания «Алтын Групп» объединяет несколько юрлиц, связанных (или, забегая вперед, скажем: ранее связанных) общими учредителями. Компании по отдельности хоть и не входят в число крупнейших строителей республики, но активно проявляют себя на рынке госзаказа.

Фото: altyn-group.ru

Сама компания сообщает, что работала еще на объектах Универсиады-2013, Олимпийских игр в Сочи 2014 года, Кубка конфедераций в Казани 2017 года, и ЧМ-2018. Также в числе объектов, над которыми компания вела работу, на ее сайте значатся реконструкция ДК им. Саид-Галеева, ДОЛ «Звездный», работы по благоустройству Казанского кремля и Казанского цирка, а также участие в строительстве учебного корпуса Университета Иннополис (возможно, в качестве субподрядчиков — госконтракты с компаниями «Алтын Групп» по этим объектам «Реальному времени» обнаружить не удалось).

Впрочем, с 2016 года компания выигрывала тендеры и самостоятельно. Так, в этот период компания построила детсад в Азнакаевском районе за почти 200 млн рублей, занималась капремонтом Казанского радиомеханического колледжа, а также ряда поликлиник — общая сумма госконтрактов до 2020 года составила около 400 млн рублей.

Однако 2020 год и пандемия для «Алтын Групп» стала поистине «звездным часом». ООО «СК «Алтын Групп» (то самое юрлицо, которому достался контракт на ремонт Госсовета) уж выиграло аж пять крупных тендеров на общую суму в 3 млрд рублей на подготовку больниц к приему пациентов с подозрением на COVID-19. Благодаря этому издание «Проект» даже поставило компанию на третью строчку в рейтинге бенефициаров «коронавирусных» контрактов — выше только «Ростех» и ГК «Дельрус».

Фото: altyn-group.ru

Смена собственника и связи с «Евростройхолдингом»

До недавнего времени основным владельцем всех компаний «Алтын Групп» числился бизнесмен Рустем Сафиуллин. Однако, как свидетельствуют данные системы «СПАРК-Интерфакс», с 1 декабря он вышел из капитала наиболее крупных компаний группы.

Так, ООО «СК «Алтын Групп», ранее принадлежавшее Сафиуллина, теперь числится за неким Анасом Шигаповым (других компания за ним нет). ООО «Алтын Групп» числится за Александром Хегаем — ранее ему принадлежало только 50% компании. Также он еще в октябре вышел из числа учредителей ООО «АСГ «Дортранс», сейчас компания на 100% принадлежит бизнесмену Сергею Гордееву.

Вместе с тем, Сафиуллину до сих пор на 50% принадлежит меньшая по масштабам деятельности ООО «Алтындорстрой» (еще 50% — за тем же Александром Хегаем), а также 40% ООО «Алтынавтодор» (еще 40% числится за теми же Сергеем Гордеевым, 20% — за Людмилой Абдулаевой). Также Сафиуллину принадлежит треть ООО «СК «Вегас» (еще по трети — у того же Александра Хегая и Руслана Насырова, директора «Евростройхолдинг-Казань», компании из периметра «Евростройхолдинга» Владимира Казилова — сейчас одного из крупнейших господрядчиков в Татарстане.

Фото: tatar-inform.ru

«Реальному времени» удалось связаться с «Алтын групп» по одному из зарегистрированных на нее номеров — собеседник представился как сотрудник юридического отдела компании. Он подтвердил, что действительно имела места продажа бизнеса, однако остальные вопросы попросил задать письменно по электронному адресу «Алтын Групп». Издание ожидает подробного ответа от компании.

Александр Артемьев