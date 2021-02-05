В Казани судят водителя автобуса, под колесами которого погибла девушка

Фото: realnoevremya

В Казани началось рассмотрение дела в отношении водителя автобуса, которого обвиняют в смертельном наезде на 18-летнюю девушку. Об этом рассказали в прокуратуре Татарстана.

Рассмотрение дела проходит в Вахитовском районном суде Казани. Мужчину обвиняют в «Нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека».

Сообщается, что водитель свою вину не признал.

Фото: Антон Журавлев

Напомним, что смертельное ДТП произошло 2 ноября 2018 года. По мнению следствия, водитель автобуса НЕФАЗ выехал на запрещающий сигнал светофора на перекресток улиц Бутлерова — Маяковского. Девушка переходила дорогу по регулируемому пешеходному переходу на зеленый свет. В результате дорожно-транспортного происшествия потерпевшая от полученных травм скончалась в карете скорой помощи.

При этом спустя 5 месяцев после трагедии и только после вмешательства прокуратуры появилась надежда, что в ГСУ МВД по РТ все-таки возбудят уголовное дело по факту смертельного наезда автобуса на 18-летнюю жительницу Казани, переходившую улицу по пешеходному переходу на зеленый свет.



Ольга Плешкова