В казанском Кремле прокомментировали сносе бывшего здания «Татстроя» в Казани

В казанском Кремле прокомментировали сносе здания «Татстроя» в Казани. Руководитель пресс-службы президента РТ Лилия Галимова отметила, что это предложение разработчиков данной территории, а не Рустама Минниханова.

Они вынесли идею с предложением, чтобы эту зону строить по-другому. Президент лишь поддержал их идею для того, чтобы там была совершенно другая зона, если они видят ее комфортной для людей, которые там проживают», — сказала она.

Вопрос концепции развития территории Старо-Татарской слободы, примыкающей к озеру Кабан, где как раз и находится здание «Татстроя», было рассмотрено на очередном заседании межведомственной комиссии по вопросам градостроительной деятельности в исторических поселениях. Подробнее — в материале «Реального времени».

В начале января здание вернули на торги, скинув цену с 388 млн до 181 млн рублей. На пересмотре стоимости настояло АСВ, которое контролирует залогового кредитора этого актива — «Интехбанк».