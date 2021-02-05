Платежная дисциплина татарстанцев по коммунальным услугам не снизится — Минстрой РТ
В Министерстве строительства, архитектуры и ЖКХ Татарстана считают, что в этом году платежная дисциплина в Татарстана не будет хуже, чем в прошлом. Такое мнение выразил первый заместитель министра строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Алексей Фролов.
«Я думаю, что платежная дисциплина не будет хуже. С точки зрения доходов граждан, мы самые критические моменты уже пережили, у нас сейчас идет стабилизация и развитие. Факторов того, чтобы снизилась платежная дисциплина, я не вижу», — прокомментировал он.
Ранее заместитель директора по биллингу и реализации электрической энергии физически лицам АО «Татэнергосбыт» Роберт Хабибуллин заявил, что по всей республике сумма просроченной задолженности за отопление составляет 6,7 млрд рублей.
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым