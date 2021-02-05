Платежная дисциплина татарстанцев по коммунальным услугам не снизится — Минстрой РТ

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В Министерстве строительства, архитектуры и ЖКХ Татарстана считают, что в этом году платежная дисциплина в Татарстана не будет хуже, чем в прошлом. Такое мнение выразил первый заместитель министра строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Алексей Фролов.

«Я думаю, что платежная дисциплина не будет хуже. С точки зрения доходов граждан, мы самые критические моменты уже пережили, у нас сейчас идет стабилизация и развитие. Факторов того, чтобы снизилась платежная дисциплина, я не вижу», — прокомментировал он.

Ранее заместитель директора по биллингу и реализации электрической энергии физически лицам АО «Татэнергосбыт» Роберт Хабибуллин заявил, что по всей республике сумма просроченной задолженности за отопление составляет 6,7 млрд рублей.

Ольга Плешкова