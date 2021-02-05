В Татарстане столкнулись сразу три КАМАЗа
В Тукаевском районе столкнулись сразу три КАМАЗа. В результате аварии прогиб один из водителей, сообщили в пресс-службе МВД по Татарстану.
По данным пресс-службы МВД Татарстана, авария произошла вчера вечером на 17 километре автодороги Набережные Челны — Заинск — Альметьевск. По предварительным данным, водитель грузового автомобиля не выбрал безопасную скорость и не учел сложные дорожно-метеорологические условия. На мокром асфальте он при торможении допустил занос полуприцепа (трала) на встречную полосу. В это время там двигались еще два «КАМАЗа» с полуприцепами.
В результате столкнулись три грузовика. От удара один из КАМАЗов съехал в кювет попутного направления. Тягач развернуло и кабину прижало полуприцепом. Водитель этого данного грузовика от полученных травм умер на месте, им оказался 59-летний житель Елабуги.
Ранее в Татарстане два грузовика протаранили одну легковушку.
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