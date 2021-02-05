В связи с коронавирусом количество посетителей МФЦ выросло на 2—3 тыс. в день

Фото: Инна Серова

6 428 письменных обращений поступило в 2020 году в многофункциональные центры Республики Татарстан, сообщила на проходящей сегодня итоговой коллегии ведомства директор ГБУ МФЦ Ленара Музафарова.

По ее словам, в прошедшем году по сравнению с 2019-м количество ежедневных обращений в офисы выросло на 2—3 тысячи: с 12—14 тысяч до 14—17. Этот рост директор ГБУ объяснила тем, что в условиях пандемии COVID-19 многие учреждения перенаправили поток посетителей на дистанционный прием.

Ранее «Реальное время» писало, что записаться на прививку от коронавируса можно через МФЦ.