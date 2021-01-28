В Татарстане пожаловались на нехватку вакцин от бешенства: препарат уже везут в районы

В Татарстан привезли партию вакцины от бешенства. Ее уже начали развозить по всем районам республики, рассказали «Реальному времени» в Минздраве Татарстана.

Ранее в ряде СМИ появилась информация, что в республике не хватает вакцин от бешенства. К журналистам обратились сразу две женщины из Зеленодольска, детей которых покусали зараженные бездомные животные. В обоих случаях родителям пришлось возить детей по разным больницам, чтобы получить необходимое количество вакцины из шести уколов.

Фото: mos.ru

В Минздраве РТ на вопрос «Реального времени» ответили, что вакцину уже доставили в Татарстан. Точное количество доз в пресс-службе прокомментировать затруднились, однако добавили, что препарат поступит во все районы республики.

Отметим, что в 2020 году в Татарстане выявили 37 случаев бешенства животных.

Ольга Плешкова