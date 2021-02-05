В Казани стартует суд над обвиняемым в аферах на 448,5 млн рублей

Фото: "Реальное время" (обвиняемый с адвокатом на продлении ареста)

Сегодня Советский райсуд Казани приступит к рассмотрению уголовного дела с объемом 2,4 тысячи томов. В хищении средств 1 407 пайщиков из городов Татарстана, Екатеринбурга и Ижевска обвиняют 36-летнего Сергея Купцова, экс-главу потребкооперативов «Кредитный центр». Общий ущерб по делу в МВД оценили в 448 млн рублей.



Разбираться в доказательствах обвинения и защиты Купцова предстоит зампреду по уголовным делам райсуда Эрнесту Муртазину.

По версии следствия, люди несли в кооператив и его подразделения деньги с декабря 2006 года. «Кредитный центр» принимал и выдавал займы. Поначалу пайщикам гарантировали 18 процентов годовых, но по мере раскрутки эта цифра выросла до нереальных 120. К лету 2014-го в сеть «КЦ» входили 33 города России, включая Москву, Уфу, Волгоград, Ростов-на-Дону, Нижний Новгород, Самару и Пензу. Как раз в это время пошли жалобы на невозврат средств. А когда в офисы пришли силовики — денег там не оказалось.

Этот суд у Купцова не первый. В 2010-м он под кайфом протаранил 14 машин в Казани, через 4 года попал в колонию за незаконный оборот наркотиков и уже за решеткой получил статус обвиняемого в деле о 22 аферах с деньгами пайщиков.

Почему Купцов не признает вину и какие дела против него еще не дошли до суда — в материале «Реального времени».