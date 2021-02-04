В Татарстане горячее питание получают 98% школьников

В Татарстане около 98% учащихся образовательных организаций обеспечены горячим питанием. Об этом сообщает пресс-служба Минобрнауки РТ.

В Татарстане действуют 1 403 общеобразовательные организации. Горячее питание получают 436 136 обучающихся — 97,9% школьников.

На 100% горячим питанием обеспечены 209 650 учеников 1—4-х классов. Среди 5—11-х классов обеды получают 231 226 школьников, или 96,3%.

Фото: mon.tatarstan.ru

Большая часть младшеклассников (142 562 ученика) питается два раза в день. Учащиеся средних и старших классов чаще всего едят в учебных заведениях один раз.

После жалоб на остывшие блюда в школьных столовых в учебных заведениях Татарстана появятся термощупы.



Ранее в Казани во всех школах заработал родительский контроль за питанием. На этой неделе заместитель председателя Государственного совета Татарстана, руководитель объединения «Мәрхәмәт» — «Милосердие» Татьяна Ларионова заявила, что в республике нужно совершенствовать эту систему. По ее словам, к депутатам до сих пор продолжают поступать анонимные жалобы на школьное питание.

Татьяна Леухина